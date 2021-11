Superbonus. Lega: Traguardo vicino, ora via limite ISEE

(DIRE) Roma, 8 Nov. – “Il traguardo del Superbonus esteso al 2023 si avvicina. Grazie alla Lega al governo, sta prevalendo il buonsenso su questa misura fondamentale per il settore edile e dunque per la ripartenza economica del Paese. Ora via il limite Isee per l’accesso allo sconto del 110% per i proprietari di abitazioni unifamiliari. Escluderli sarebbe un grave errore. Peraltro, ricordiamo che il Governo si è già impegnato su questo fronte con le risoluzioni alla Nadef approvate sia dalla Camera che dal Senato”. Così i parlamentari trentini della Lega: Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss, Mauro Sutto ed Elena Testor. (Com/Sor/ Dire) 18:16 08-11-21