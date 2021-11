Ambiente, cambiamento climatico: Oceani potrebbero non assorbire più anidride carbonica

19:25 – Il Progetto internazionale “i-Atlantic” ha evidenziato come “il cambiamento climatico ha un effetto “preoccupante” sulla sua capacità di bloccare il carbonio“, afferma BBC. L’Oceano è così il grande “tampone” della Terra, che assorbe circa un terzo dell’anidride carbonica per immagazzinarla in nuove forme, come ad esempio i carbonati, inoltre viene usata nella fotosintesi delle alghe e delle piante marine. L’aumento delle temperature, tuttavia, minaccia e interrompe questo perfetto ciclo naturale che permette la sopravvivenza della vita sulla Terra, in quanto le profondità marine immagazzinano meno carbonio in caso di temperature elevate. “Oltre alle nostre emissioni di carbonio, l’oceano ha assorbito oltre il 90% del riscaldamento globale“, afferma il professor Roberts, esperto ricercatore, è necessario dunque comprendere la risposta dell’Oceano al cambiamento climatico. Durante lo studio, avvenuto nelle profondità dell’Oceano, sono state scoperte una dozzina di nuove specie nell’Oceano Atlantico, confermato quanto ancora le profondità marine siano perlopiù sconosciute all’uomo. La preoccupazione più grande degli scienziati è che l’uomo, continuando su questa strada, distruggerà interi ecosistemi marini senza averli mai conosciuti. (cit. BBC)

SM