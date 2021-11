Covid. Fontana: Insistere su terza dose, copre per 4-5 anni

(DIRE) Milano, 9 Nov. – “Insistere con tutti coloro che devono fare la terza dose, perchè completa il ciclo. La copertura dovrebbe durare per 4-5 anni, e dunque bisogna fare in modo che la gente se ne renda conto e partecipi con più entusiasmo e determinazione”. E’ questa la linea del governatore della Lombardia Attilio Fontana rispetto alla quarta ondata del covid. Anche per la terza dose agli under 60, la Lombardia “è pronta ad avere maggiori prenotazioni”. “Se riusciremo a mantenere la situazione che c’è oggi riusciremo a contenere questa ondata. Le valutazioni- spiega Fontana a Rainews24- vanno fatte sulla base dell’evoluzione settimanale, che è strana e imprevedibile. E noi dovremo essere rapidi” a capire l’evoluzione del virus “per anticiparlo”. Sul prolungamento dello stato di emergenza, per Fontana bisogna mantenere le “riaperture con le regole d’ingaggio fatte dalle Regioni”, ma la scelta andrà presa “a livello governativo”. Rispetto alle reiterate manifestazioni dei no pass a Milano Fontana ricorda come a Trieste abbiano comportato “la nascita di nuovi focolai”, e che “il diritto di esprimere il proprio parere non può incidere sul diritto dei commercianti a svolgere la loro attività. Non è corretto”. (Mas/ Dire) 11:38 09-11-21