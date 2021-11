Giappone. Covid, aggiornato piano allerta nazionale per nuove ondate

(DIRE) Tokyo, 9 Nov. – Il comitato consultivo del ministero giapponese della Salute ha presentato in mattinata il nuovo sistema di allerta e monitoraggio nazionale delle eventuali prossime ondate di infezioni, sistema basato su cinque livelli di allerta e che meglio riflette la disponibilità e il grado di tolleranza del sistema sanitario del paese. Il nuovo sistema sostituisce quello precedente basato su quattro livelli, che prendeva come parametro principale di riferimento il numero dei nuovi casi di infezione. “Il nuovo sistema di allerta ha lo scopo di mantenere il quadro generale sotto controllo, in modo da non mettere a dura prova il sistema ospedaliero e riportare la normalità nella vita sociale e nelle attività economiche”, ha dichiarato in conferenza stampa il direttore del comitato di esperti Shigeru Omi. “Oltre al calo dei pazienti gravi dovuto alla efficacia della campagna vaccinale e all’introduzione di nuovi farmaci, ogni prefettura ha una situazione a sè nel rapporto tra i nuovi casi e la pressione che questi esercitano sul sistema sanitario locale, e questo è il motivo per cui, nel sistema rivisto, il numero complessivo dei nuovi contagi sarà un parametro non più centrale”, ha aggiunto Omi. (Jief/Dire) 09:23 09-11-21