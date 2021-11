India, Pakistan e Bangladesh: milioni di persone affette da letale febbre Dengue, zanzare portatrici

18:59 – India, Pakistan e Bangladesh, già fortemente indeboliti dalla lunga pandemia di Coronavirus ancora in corso, ora devono affrontare l’avvento di una nuova malattia infettiva: la febbre Dengue. Quest’anno solo in India sono stati segnalati almeno 116.991 casi di Dengue, mentre in Pakistan il Punjab ha registrato 19.021 casi di dengue e 75 morti, e il Sindh ha registrato 4.273 casi, afferma AL-JAZEERA. Alta temperatura, umidità e rapida urbanizzazione non pianificata costituiscono l’habitat perfetto per la Dengue, un’infezione virale che viene trasmessa tramite zanzare infette, ma non può essere trasmessa direttamente da una persona all’altra. Tale malattia, infatti, ha bisogno di un “tramite”, ovvero di una zanzara Aedes Aegypti femmina già infetta, la quale attraverso la puntura passa il virus all’uomo, il quale ne resta infettato. La zanzara continua a vivere nonostante il virus, dunque può pungere e trasmettere la Dengue per tutto l’arco della sua vita di 3\4 settimane. Negli ultimi 10 anni, afferma l’OMS, la Dengue si è ampiamente diffusa, tanto che “è considerata una delle 17 malattie tropicali trascurate (DNT)“. I sintomi possono manifestarsi dopo 4\5 giorni dalla puntura e possono durare più di una settimana, tra essi emergono mal di testa, nausea, febbre, forti dolori addominali, respiro accelerato ed emorragie interne. Attualmente tale malattia non ha un farmaco o un vaccino specifico, dunque viene curata con antidolorifici come il paracetamolo, evitando aspirina o ibuprofene che potrebbero condurre a complicazioni emorragiche. (cit. AL-JAZEERA)

