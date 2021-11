Miss Mondo Sicilia 2021 Andrea Ciaccio, si racconta ..

Siamo in compagnia di Andrea Ciaccio Miss Mondo Sicilia 2021, recentemente rientrata dalle finali nazionali del concorso di Miss Mondo Italia che si sono tenute a Gallipoli. La bella siciliana, dopo aver trionfato alla finale regionale, si è distinta per qualità fisiche e non solo, all’interno del concorso, rappresentando al meglio la sua regione. Dove, ad occuparsi di questo importante e noto contest, anche in Calabria, sono i patron Mario Vitolo e Valeria Pellegrino della DB Model che da anni sfornano bellezze in partenza per Gallipoli. Ricordiamo la bellissima Giada Tropea che addirittura portò la corona in Calabria vincendo nel 2016. Adesso Andrea Ciaccio rientrata nella sua terra, ha voglia di continuare la sua carriera agonistica nel mondo dell’equitazione, come fa ormai da diversi anni e nel mondo della moda e dello spettacolo… per conoscerla meglio segui la mia intervista video…