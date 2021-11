Rientrati 4 astronauti della NASA dalla ISS

Sono rientrati sulla Terra, dopo una missione di 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale in orbita attorno al nostro pianeta i 4 astronauti della NASA (Shane Kimbrough e Megan McArthur, il giapponese Akihiko Hoshide e il francese Thomas Pesquet). Il rientro era previsto per ieri mattina ma i forti venti nella zona dell’atterraggio lo hanno fatto posticipare ad oggi. La capsula SpaceX è ammarata nel Golfo del Messico vicino a Pensacola in Florida. I prossimi astronauti che continueranno la missione del colleghi rientrati sulla ISS partiranno Mercoledì.

FR