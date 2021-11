Vaccino. Pfizer-Biontech: al via richiesta di approvazione Booster per tutti

(DIRE) Roma, 9 Nov. – Pfizer-Biontech chiederà nelle prossime ore alle agenzie regolatorie di ampliare l’autorizzazione del booster di vaccino anti-Covid a tutta la platea di adulti vaccinabili. É quanto rivelano al New York Times alcune fonti vicine all’azienda tedesco-americana. Proprio oggi Biontech, la parte tedesca della partnership aziendale, ha fornito un aggiornamento dei suoi progressi e aumentato le previsioni di vendita di vaccini contro il Covid-19: 19,7 miliardi di dollari per il 2021, con la certezza di consegnare altre 2,5 miliardi di dosi entro fine anno e arrivare a 4 miliardi di dosi nel 2022. La Fda, l’agenzia regolatoria del farmaco americana, potrebbe dare il via libera alla terza dose per tutti prima del Thanksgiving, ossia entro la terza settimana di novembre. (Org/ Dire) 17:08 09-11-21