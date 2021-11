Comuni. In pandemia porto sicuro per cittadini

(DIRE) Parma, 10 Nov. – “Ho ben presente lo sforzo immane che tutte le amministrazioni locali hanno dovuto affrontare durante il Covid: l’ho misurato quotidianamente nelle decine di riunioni delle Conferenze alle quali ha preso parte il presidente Decaro, che ringrazio per la straordinaria dedizione e passione con la quale vi ha rappresentato”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’Assemblea annuale dell’Anci, in corso a Parma. “Abbiamo passato un periodo durissimo e anche gli amministratori locali hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane al Covid. A loro e a tutti i vostri concittadini che sono caduti sotto i colpi del virus vanno la nostra affettuosa solidarietà e le nostre preghiere. I Comuni sono stati in questa tempesta il porto sicuro, il punto di riferimento più prossimo per i cittadini, e hanno dimostrato una straordinaria resilienza e una capacità di collegarsi con la provincia, la Regione, il Governo centrale. Siete e siamo l’Italia e credo che di questo occorra rendervi merito”. (Sor/ Dire) 18:38 10-11-21