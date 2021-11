Lucca: denunciato finto finanziere truffatore

I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un soggetto che, qualificandosi, sotto falso nome, come appartenente alla Guardia di Finanza, ha perpetrato nei confronti di un viareggino di 41 anni una truffa facendosi ricaricare una carta prepagata.

In particolare, il truffatore, dopo essersi mostrato interessato all’acquisto di un oggetto messo in vendita su piattaforme di compravendita on-line, inoltrava al venditore la foto di un tesserino di riconoscimento e di una placca metallica riportante il logo della Guardia di Finanza al fine di accreditarsi come persona affidabile e carpirne la fiducia. Successivamente, convinceva, con uno stratagemma, il venditore a ricaricare una carta prepagata facendogli credere che, in tal modo, avrebbe ricevuto il pagamento dovuto.

Il truffato, dopo aver seguito le istruzioni del finto finanziere, si è reso conto che la somma, anziché riceverla come pagamento, gli era stata in realtà addebitata. Inserendo, infatti, la carta prepagata nell’ATM e digitando il codice artatamente ricevuto, che di fatto corrispondeva al numero della carta del truffatore, aveva così ricaricato la prepagata di quest’ultimo. I finanzieri del Gruppo di Viareggio, a seguito della denuncia presentata dall’ignaro cittadino, hanno identificato il finto appartenente al Corpo, un 21enne residente a Brescia, denunciandolo per truffa e sostituzione di persona.

Il servizio rientra nell’alveo delle attività svolte a tutela dei cittadini contro le condotte fraudolente che possono arrecare anche gravi danni ai patrimoni, giacché l’occasione è propizia per richiamare la massima cautela nell’utilizzo del web e di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti comportamenti anomali della specie.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Lucca