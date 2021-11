(DIRE) Roma, 10 Nov. – “Serve un centrodestra unito e allargato ad altri per far passare alcune proposte al Senato”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolinea: “Il taglio delle tasse è la priorità per l’Italia e la Lega, altro che Quirinale”. Il limite di reddito per le partite Iva per accedere alla flat tax “va alzatao da 65 mila a 100 mila euro”. (Lum/ Dire) 12:55 10-11-21