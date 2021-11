Covid. Bollettino: 8.569 i nuovi positivi, 67 i decessi

(DIRE) Roma, 11 Nov. – Sono 8.569 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Italia (ieri 7.891) e 67 i decessi (ieri 60). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 4.835.435 le persone risultate positive al Covid-19, comprese quelle guarite e quelle decedute, mentre le vittime totali sono 132.618. Sono 595.812 i tamponi effettuati, con un tasso di positività pari all’1,4% (ieri 1,6%). Sul fronte ospedaliero, aumentano i ricoveri ordinari: +62 (ieri +11), per un totale di 3.509, mentre sono in calo le terapie intensive, che scendono a 422 (-1, rispetto alle +2 di ieri) con 37 ingressi. (Fde/ Dire) 18:03 11-11-21