Dal 10 Novembre in vigore le norme per chi usa il monopattino elettrico

foto di GNS

E’ stato aggiornato\modificato il Codice della Strada che adesso regolamenta anche l’utilizzo del monopattino elettrico. Da ieri 10 Novembre entra in vigore il decreto Infrastrutture del Governo Draghi. Di seguito le nuove regole per il monopattino elettrico che circola in quantità elevata attualmente in tante città italiane:

Obbligo di casco solo per i minorenni

Obbligatori i segnalatori di direzione (frecce) e la presenza di freni su entrambe le ruote

Divieto di sosta sul marciapiede

Divieto di circolazione contromano

Limite di velocità è di 6 km orari nelle aree pedonali e a 20 km orari nelle altre strade

Assicurazione obbligatoria solo per i monopattini a noleggio

Multe previste anche per chi allontana le mani dal volante del monopattino per utilizzare “apparecchi radiotelefonici” estesa ovviamente a smartphone, tablet, notebook e dispositivi simili.

FR