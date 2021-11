(DIRE) Roma, 11 Nov. – Penso che “il diritto di manifestare debba essere sempre garantito. Sono d’accordo che ci siano delle regole da rispettare purche’ queste regole valgano per tutti. Non si puo usare la pandemia politicamente per colpire gli avversari politici. E’ pericoloso uno Stato che sta dando l’impressione che contro di lui non si possa manifestare. Questa e una nazione ancora democratica”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Sky tg24. (Vid/ Dire) 10:20 11-11-21