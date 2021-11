Maltempo. Strade interrotte e persone salvate dall’acqua nel trapanese

(DIRE) Palermo, 11 Nov. – Il maltempo nella notte ha flagellato gran parte della provincia di Trapani. Sono una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco già portati a termine e altrettanti sono in coda: giunte in provincia anche due squadre da Palermo. Colpita soprattutto la zona tra Castelvetrano e Mazara del Vallo, dove le squadre del Soccorso acquatico e di superficie hanno tratto in salvo diverse persone: tra queste tre anziani che erano rimasti intrappolati nella loro abitazione con l’acqua che aveva raggiunto l’altezza di un metro. Altre due persone sono state soccorse mentre si trovavano lungo il fiume Mazaro. Interrotta la Statale 188 che da Marsala conduce a Salemi, così come la Statale tra Vita e Salemi. (Red/Dire) 10:41 11-11-21