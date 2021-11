Reggio Calabria: divieto di utilizzo acqua per scopi potabili in via Eremo Condera Diramazione Postorino e via Traversa Privata Lo Giudice

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, vista la nota dell’Asp servizio igiene alimenti e nutrizione, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale Arpacal, risultati non conformi del Dlgs n. 31/2001 e s.m.i., a causa della presenza di batteri coliformi ed escherichia coli, è stata firmata una ordinanza con la quale si dispone temporaneamente ed in via cautelativa il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nelle zone di Via Eremo Condera Diramazione Postorino e nella attigua Via Traversa Privata Lo Giudice.

Il Settore “Upi Ammodernamento rete idrica, fognaria e sistemi manutentivi ed ERP” provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Al termine delle operazioni ed una volta accertato il rientro nei parametri indicati, sarà comunicato il ritorno alla potabilità dell’acqua nelle vie indicate.