Sudan. Generale Al-Burhan mantiene guida Consiglio Sovrano

(DIRE) Roma, 11 Nov. – La creazione di un nuovo Consiglio sovrano è stata annunciata dal generale Abdel Fattah al-Burhan, a capo dei militari che a fine Ottobre hanno rovesciato il governo di transizione. L’ufficiale resta al comando dell’organismo, che guidava anche prima del golpe e che lui stesso aveva sciolto in occasione dell’intervento delle forze armate. Resta suo vice anche Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, capo di una controversa unità paramilitare accusata di diversi abusi durante il conflitto che ha avuto luogo nella regione occidentale del Darfur tra il 2003 e il 2006. A comunicare le decisioni di al-Burhan è stata l’emittente pubblica Sudan National Broadcasting Corporation (Snbc). Il Consiglio sovrano è uno dei due organismi che anima la compagine governativa di transizione nata all’indomani della rivolta popolare e dell’intervento dell’esercito che nel 2019 misero fine ai 30 al potere dell’ex presidente Omar al-Bashir. Il generale non ha fornito informazioni rispetto alla composizione del Consiglio, se non che resterà costituito da civili e militari come fino a prima del golpe. Stando a quanto riferisce l’emittente panaraba Al Jazeera, nell’organismo potrebbero entrare in un secondo momento anche gruppi di rappresentanza delle comunità del Sudan orientale, coinvolte in mesi di una protesta e in un blocco di alcune importanti infrastrutture del settore petrolifero. Al-Burhan non ha dato dettagli neanche rispetto alla formazione di un Consiglio dei ministri, altro organismo che animava la transizione. Il primo ministro deposto, Abdalla Hamdok, resta agli arresti domiciliari. (Bri/ Dire) 19:00 11-11-21