Torna il Gala delle Margherite con una edizione straordinaria. Eleganza e solidarietà per uno speciale appuntamento con l’evento più atteso dell’anno

Questo il nome dello speciale Gala delle Margherite organizzato da Biancamaria Lucibelli che, il 13 Novembre 2021, tornerà ad illuminare i saloni dell’Hotel Excelsior nella storica via Veneto a Roma. Dal 1987, ogni anno, il Gala delle Margherite promuove progetti di solidarietà in favore di differenti onlus. Per il 2021, lo storico evento sarà realizzato a favore di Canovalandia e delle Associazioni Salvamamme e Arvas. La trentunesima edizione del Gala delle Margherite si aprirà alle ore 19.30 con aperitivo, seguito da cena placée e proseguirà con numerose sorprese all’insegna dell’intrattenimento in allegria che sarà il fil rouge della serata, tra cui l’attesissima assegnazione di doni.

Un format consolidato che può contare sul supporto di molti partners di assoluto pregio quali, ad esempio, l’Hotel Excelsior di Via Veneto in Roma, e moltissimi prestigiosi ospiti, tra i quali Anna Fendi, l’Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia Anna Maria Anders, il direttore sanitario della SS Lazio, Ivo Pulcini, con la moglie Elena D’Agostini, il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli e l’attrice Valeria Marini.

Uno spettacolo unico nel suo genere per prestigio ed eleganza che vedrà alla conduzione l’avvocato Manuela Maccaroni e, alternarsi sul palco, professionisti dello show system come Francesca del Buono e Santiago Castro, professionisti da oltre vent’anni nel Tango Argentino, direttori artistici e insegnanti dell’Accademia Natango di Roma che parteciperanno con gioia alla serata di raccolta fondi e faranno sognare gli ospiti presenti grazie alla magia di questo ballo, autentico connubio di tecnica e sensualità.

Gli importanti risultati sono stati raggiunti grazie anche al prezioso supporto dei membri del Comitato D’Onore: Gianluca Oricchio (Presidente Canovalandia), Maria Grazia Passeri (Associazione Salvamamme), Silvio Roscioli (Presidente Associazione ARVAS).

Numerosi i prestigiosi sponsor che hanno aderito all’iniziativa: Anna Fendi, Chantecler Gioielli, Marinella Cravatte, Anello Tuo Amore Mio, Emanuela Biffoli Firenze, Massimo Bomba, Vallesanta, Crik Crok, Casale del Giglio, La Zucca Stregata, Tenute Silvio Nardi, Vorsicher. Biancamaria Lucibelli, instancabile organizzatrice del più famoso gala dinner capitolino, nella sua storia ha ricevuto autorevoli riconoscimenti, tra cui spicca quello conferito dal Presidente della Repubblica Italiana al Gala delle Margherite.