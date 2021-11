Calabria. Oggi prima Giunta Occhiuto , il 15 primo Consiglio Regionale

(DIRE) Reggio Calabria, 12 Nov. – Si terrà oggi, alle 12:30 alla Cittadella regionale a Catanzaro, la prima riunione della giunta regionale calabrese guidata dal neo governatore Roberto Occhiuto. In attesa che si completi l’esecutivo regionale con la nomina dell’ultimo assessore, è stata anche convocata la prima seduta ufficiale del Consiglio regionale che darà il via alla XII legislatura calabrese. L’appuntamento, appreso dal sito del Consiglio regionale, è per lunedì 15 novembre a Palazzo Campanella a Reggio Calabria alle 14 L’ordine del giorno prevede: l’elezione del presidente del Consiglio regionale, l’elezione dei due vicepresidenti del Consiglio regionale, l’elezione dei due consiglieri segretari-questori del Consiglio regionale. (Mav/Dire) 10:08 12-11-21