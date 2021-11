Clima: Venerdì 12/11 l’Italia tropicale, mango e banane nei campi

Con i cambiamenti climatici che hanno modificato stagioni, precipitazioni e temperature, arrivano in Italia le coltivazioni di frutta tropicale con piante esotiche in grado di resistere a condizioni meteo sempre più estreme e calde con il boom di produzioni agricole un tempo impensabili nella Penisola, dalle banane agli avocado, dal lime al mango.

L’appuntamento – spiega Coldiretti – è per domani venerdì 12 novembre 2021 dalle ore 9.30 presso il parco botanico “Radicepura” a Giarre (Catania) dove verranno mostrate le produzioni di tropicali italiane e verrà preparata in diretta la prima macedonia di frutti esotici Made in Italy con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli insieme a scienziati, agricoltori, esponenti delle istituzioni per disegnare la rivoluzione green in Italia con i fondi del Pnrr e gli impegni della conferenza Cop26 di Glasgow. Possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it.

Per l’occasione verrà diffuso lo studio Coldiretti “Cambiamenti climatici, i boom dei tropicali Made in Italy” con analisi sulla crescita dei frutteti esotici, sulle tendenze di consumo e sugli effetti dei provvedimenti previsti dalla nuova legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri.

comunicato stampa – fonte: https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/clima-venerdi-12-11-litalia-tropicale-mango-e-banane-nei-campi