Coronavirus, Olanda: in attesa conferenza per probabile nuovo lockdown parziale, casi in aumento

17:39 – L’Olanda sta vivendo un’aumento dei casi di contagio da Coronavirus in terapia intensiva negli ospedali locali, così come gran parte dell’Europa. Tale situazione ha convinto il primo ministro olandese, Mark Rutte, a vagliare l’ipotesi di un primo blocco parziale dell’Europa occidentale per il Coronavirus dell’inverno. Il blocco consisterebbe nella chiusura di due settimane a partire da domani, Sabato 13 Novembre 2021, in particolare bar, ristoranti e negozi dovranno chiudere alle 19:00. Lo sport agonistico e professionistico continuerà, ma a porte chiuse, inclusa la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio dell’Olanda contro la Norvegia che si terrà il 16 Novembre a De Kuip, in Olanda stessa. L’Olanda ha registrato 2,25 Mln casi di contagio da Coronavirus dall’inizio della pandemia e 18.663 decessi, ma è riuscita a vaccinare il 72,1% della popolazione completamente. Alle 18:00 inizierà la conferenza che deciderà se attuare tali restrizioni o meno. (cit. BBC)

