Economia. Gentiloni: Crescita senza precedenti in Europa e in Italia

(DIRE) Roma, 12 Nov. – “Abbiamo dei livelli di crescita in Europa senza precedenti. In Italia ancora più alti. Sappiamo che questo deriva anche dal fatto che il 2020 è stato subito dall’Italia in modo più grave. Ma si deve anche dire che questa era la ratio del programma europeo. Che era lo sforzo di ridurre i rischi che aumentassero le differenze tra i paesi europei”. Così Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l’economia, nel corso dell’evento organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il Patrocinio della Camera dei Deputati, ‘Università: per un Paese a prova di futuro’, in corso oggi a Roma a Villa Miani. “La spinta inflazionistica dovrebbe ridursi nel corso del prossimo anno. Avere un livello di inflazione del 2.5% l’anno prossimo e dell’1.4% nel 2023 non è una minaccia per l’economia ma una buona notizia- ha aggiunto- la crescita economica in Europa e in Italia mostra un dinamismo straordinario e ci offre l’opportunità di andare oltre un rimbarzo della crescita negativa che abbiamo subito. L’obiettivo è capire cosa andiamo cercando.

Solo un rimbarzo per tornare a come eravamo prima? Ma prima non eravamo all’età dell’oro, quindi l’occasione va colta per sostenere una crescita più duratura. È una sfida rivolta al futuro”. (Adi/Dire) 11:57 12-11-21