Fisco. Bernini (FI): Spalmare saldo cartelle per imprese in difficoltà

(DIRE) Roma, 12 Nov. – “La pandemia purtroppo non è finita, e Forza Italia è pronta a valutare senza riserve il prolungamento dello stato d’emergenza se la situazione a fine anno non migliorerà. Ma proprio per questo non si può dichiarare conclusa nemmeno l’emergenza fiscale, pretendendo che le imprese ancora in difficoltà si mettano in regola con gli arretrati. I nostri emendamenti per spostare il termine di pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio vanno in questa direzione, e sarebbe anche giusto spalmare il saldo in quattro rate trimestrali”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Rai/ Dire) 16:29 12-11-21