Giappone. Covid, 216 nuovi casi e 4 decessi in tutto il Paese

(DIRE) Tokyo, 12 Nov. – Nel suo più recente bollettino ufficiale aggiornato a ieri il ministero della salute giapponese ha riportato 216 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese e 4 decessi causati dal virus. Il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è ancora sceso rispetto al giorno precedente, attestandosi a 92, per il terzo giorno consecutivo sotto quota 100. Nella capitale Tokyo il governo metropolitano ha confermato 31 nuovi contagi, mentre la prefettura di Osaka, nel Giappone centrale, ha riportato nuovamente il più alto numero di contagi tra le 47 prefetture del paese con 64 casi confermati. (Jief/Dire) 09:21 12-11-21