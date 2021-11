Green Pass. A Milano stretta su cortei preavvisati, gli altri solo statici

(DIRE) Milano, 12 Nov. – A Milano i cortei con preavviso potranno muoversi solo con espressa assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori del rispetto della normativa anticovid (ferma restando l’osservanza di eventuali prescrizioni del questore), mentre quelli senza preavviso, a meno che non dichiaratamente pacifici, saranno obbligati a presidiare in forma statica. In più, piazza Duomo non potrà essere utilizzata per manifestazioni nei festivi, nei prefestivi e tutti i giorni dal 25 novembre al 9 gennaio. Queste le decisioni maturate durante la seduta odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Domani, dalle 15 alle 17 è prevista infatti all’Arco della Pace una manifestazione statica organizzata da ‘Children’s Health Defense Europe’, mentre è prevedibile l’ennesima iniziativa del movimento “No green pass”, senza preavviso, nel qual caso varranno con ogni probabilità le misure individuate per le manifestazioni non preavvisate. Sarà inoltre prestata particolare attenzione al rispetto della normativa anti-covid, procedendo all’adozione di sanzioni soprattutto nei casi di mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in situazioni di perdurante assembramento. Per quanto riguarda piazza Duomo, dalla Prefettura spiegano che l’area come già perimetrata nel piano di controllo di “strade sicure”, comprensiva di corso Vittorio Emanuele, “è riservata alle manifestazioni religiose e a quelle civili, culturali, commerciali e di intrattenimento programmate o patrocinate dal Comune di Milano”. Dunque, al suo interno “saranno allestite installazioni e strutture mercatali che, unite al già massiccio afflusso di cittadini, costituiscono impedimento oggettivo a concomitanti manifestazioni che non siano coerenti e compatibili con il contesto, per evidenti ragioni di sicurezza, in particolare sotto il profilo sanitario”. (Nim/ Dire) 18:20 12-11-21