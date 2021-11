Libia. Draghi: Popolo vuole elezioni libere, comunità internazionale si impegni

(DIRE) Roma, 12 Nov. – L’Italia ha “sempre sostenuto con forza la necessità di un ruolo importante dell’Ue” nell’area. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della Conferenza di Parigi sulla Libia. Nel corso del vertice i leader presenti hanno confermato l’impegno della comunità internazionale per la pace e la stabilità di una Libia “pienamente sovrana, unita e democratica”, condizione considerata essenziale per la stabilità della regione mediterranea, dell’Europa e dei Paesi del Maghreb e Sahel. Il presidente del consiglio ha richiamato l’impegno della comunità internazionale e di tutti gli attori libici per il successo della transizione istituzionale attraverso lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari dal 24 dicembre 2021. “È questa la volontà chiara del popolo libico – ha affermato Draghi – come dimostra la registrazione di circa 3 milioni di elettori. Dopo anni di conflitto, il popolo libico deve potersi esprimere in elezioni libere, trasparenti e credibili”, ribadendo la necessità di una cornice giuridica ed elettorale condivisa alla quale devono lavorare insieme le autorità libiche competenti nei prossimi giorni e settimane. (Rai/ Dire) 17:59 12-11-21