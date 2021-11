UK, Cambridgeshire: ritratto di Lady Elizabeth Yorke ritorna a Wimpole Hall per donatore anonimo

18:31 – Il Wimpole Hall nel Cambridgeshire ha ricevuto un ritratto del XVIII sec. di Thomas Hudson. Il ritratto è stato messo in vendita dal National Trust e un donatore anonimo l’acquistato per riportarlo al Wimpole Hall. Il dipinto, probabilmente commissionato alla fine del 1740, si pensa ritragga Lady Elizabeth Yorke, una scrittrice coinvolta nella vita politica, nei panni di una pastorella. L’abito indossato dalla donna è di raso bianco, adornato di fiocchi e nastri blu, Lady Elizabeth inoltre tiene in mano una houette, un lungo bastone adornato di fiori. All’epoca il dipinto piacque molto a tutti i visitatori dell’alta società, in quanto il volto era molto realistico e somigliante, affermano le fonti. Thomas Hudson, l’artista dell’opera, è stato un pittore inglese nato nel 1701 a Devon, nel Regno Unito, e dal 1745 fino al 1755 fu il più famoso ritrattista di Londra. Ha girato l’Europa ed ha visitato l’Italia nel 1752, per poi morire nel 1779. Il suo portamento contenuto, nonostante la sua statura ridotta, e la sua bravura nell’arte pittorica lo hanno reso uno dei più ambiti ritrattisti inglesi. (cit. BBC)

SM