Vaccino. Puglia, dalla prossima settimana dosi in farmacie

(DIRE) Bari, 12 Nov. – Dalla prossima settimana i vaccini anti covid saranno somministrati nelle farmacie pugliesi. È quanto rende noto direttore del dipartimento Politiche per la Salute Vito Montanaro spiegando che la decisione è stata presa nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi nella sede del dipartimento per la Promozione della salute e del benessere animale con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie convenzionate e con l’ordine professionale dei farmacisti. “Sono stati completati gli adempimenti organizzativi propedeutici all’avvio delle attività di somministrazione dei vaccini attraverso le farmacie convenzionate” secondo quanto stabilito nell’accordo sottoscritto tra Regione -Federfarma -Assofarm e approvato in giunta. (Adp/Dire) 16:12 12-11-21