Ambiente, Vietnam: riconsiderato riso come emittente del gas serra, causa della crisi climatica

17:22 – Il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh si è unito a 109 paesi per ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030. Come prima mossa per scongiurare questa crisi, il Vietnam ha ridotto la produzione di riso del 50 % totale e il 95 % delle sue esportazioni vengono coltivate in una vasta area grande quanto l’Olanda. Ma oggi la risicoltura nel Mekong deve affrontare una doppia sfida: non solo il raccolto è una fonte di emissioni, ma l’innalzamento del livello del mare legato ai cambiamenti climatici, così come i fattori causati dall’uomo, stanno rendendo il grano sempre più difficile da coltivare. Altre cause naturali come: siccità, inondazioni e l’innalzamento del livello del mare e l’intrusione di sale nell’acque dolci ha provocato un magro reddito indispensabile per la coltivazione nelle risaie. Bjoern Ole Sander, rappresentante del Vietnam per l’International Rice Research Institute, ha affermato che la coltivazione del riso contribuisce in modo significativo alle emissioni di metano in tutto il mondo. In Vietnam, la quantità di gas rilasciata dal raccolto è di gran lunga superiore alla media globale. La siccità nel 2020 ha portato a livelli record di intrusione di sale, circa 33.000 ettari (81.545 acri) di riso sono stati danneggiati durante la siccità e 70.000 famiglie non avevano acqua a sufficienza per coltivare il riso o per soddisfare i propri bisogni quotidiani. La pressione ambientale ha incoraggiato il governo vietnamita a sviluppare alternative alla politica “prima il riso”, e ora sta incoraggiando le persone a coltivare frutta o ad avviare allevamenti di pesce e frutti di mare per combattere la fame e la crisi. Una tecnica nuova messa in atto dagli agricoltori consiste nel lasciare che il livello dell’acqua scenda sotto la superficie terreste tra i 10 ei 15 centimetri (4 e 6 pollici). Una volta che il livello dell’acqua è sceso, il terreno può essere nuovamente irrigato e i campi si alternano a cicli umidi e asciutti. Secondo una recente iniziativa nella provincia di An Giang, il governo australiano ha fornito 650 milioni di Dollari per progetti di sviluppo economico sostenibile nella provincia del Mekong. (cit. AL-JAZEERA)

SM