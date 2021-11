Effetto Coronavirus, Hong Kong: piscina riproduce foto con fondali di Taiwan per immersioni

18:06 – Una grande piscina di Hong Kong ha deciso di ricostruire gli spettacolari fondali di Taiwan come intrattenimento turistico. Sul fondale della piscina sono state appese le spettacolari foto delle specie animali e vegetali presenti nel mare di Taiwan, tra essi emergono pesci esotici, tartarughe marine e la ricca vegetazione. La piscina è stata costruita per immergere i fruitori nello spettacolare abisso, che è rimasto off limits a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla diffusione della pandemia di Coronavirus. La piscina ha permesso ai tanti turisti marini di immergersi nei fondali di Taiwan in totale sicurezza, in attesa del via libera per vederli dal vivo. Hong Kong continua ad avere stretti vincoli di viaggio, nonostante i numeri dei contagi siano nettamente diminuiti. Per i viaggiatori stranieri, la quarantena obbligatoria è di 21 giorni, per tanto i cittadini preferiscono accontentarsi della piscina per le immersioni, in attesa di ulteriori aperture. I visitatori raccontano entusiasti l’esperienza, un piccolo spicchio di felicità in due anni di chiuse e restrizioni. (cit. REUTERS)

SM