Spazio, Starlink: spediti in orbita 53 satelliti con Falcon 9, miglioreranno internet nelle zone rurali

17:36 – La Starlink ha inviato in orbita nuovi satelliti per migliorare il suo servizio di Internet a banda larga, alta velocità e bassa latenza in tutto il Mondo. I 53 satelliti Starlink hanno preso il volo con Falcon 9 oggi, Sabato 13 Novembre 2021, alle 07:19 ora locale, dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Nel nono lancio di tali satelliti, la Starlink mira a migliorare la connessione internet nelle aree rurali, posizionando satelliti attorno all’orbita terrestre. Il video del lancio è stato pubblicato su Twitter da Elon Musk, nel quale è possibile vedere il missile in partenza verso lo spazio.