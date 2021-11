Covid. Oggi 7.569 nuovi positivi, 36 i decessi

I tamponi sono 445.593, il tasso di positività è al 1,7%

(DIRE) Roma, 14 nov. – Sono 7.569 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Italia (ieri erano 8.544) e 36 i decessi (ieri erano 53). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 4.860.061 le persone risultate positive al Covid-19, comprese quelle guarite e quelle decedute, mentre le vittime totali sono 132.775. Sono 445.593 i tamponi effettuati, con un tasso di positività pari all’1,7%. Sul fronte ospedaliero, i ricoveri ordinari sono 3.647, 50 in più rispetto a ieri, e 458 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, +3 rispetto a ieri, con 29 ingressi (contro i 39 di ieri). (Arc/ Dire) 17:38 14-11-21