Governo. Salvini: Ok a confronto fra partiti proposto da Draghi un mese fa

Sminare cammino esecutivo, evitare inutili muro contro muro come su DDL Zan

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “Governatori, sindaci, parlamentari: Matteo Salvini è al lavoro con rappresentanti della Lega a tutti i livelli per discutere anche di Manovra”. In particolare, “il partito insiste sulla modifica del reddito di cittadinanza per eliminare gli sprechi e gli abusi e destinare più risorse per taglio delle tasse e sostegno alle persone con disabilità”. Salvini “ribadisce la piena disponibilità a collaborare, come già aveva proposto il 13 Ottobre al presidente Mario Draghi: in quell’occasione, il leader della Lega aveva suggerito un tavolo con tutti i segretari dei partiti della maggioranza per sminare il più possibile il cammino del governo ed evitare inutili muro contro muro come quello voluto da Pd e 5Stelle sul DDL Zan”. Lo fa sapere la Lega. (Com/Ran/Dire) 17:00 14-11-21