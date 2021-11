MotoGP. Valentino Rossi fa sempre 46: si ritira dopo 46.000 km

(DIRE) Roma, 14 Novembre – Non solo si ritira il 14/11/21, numeri che sommati fanno 46. Valentino Rossi chiude la sua carriera in moto dopo aver percorso più di 46mila chilometri in tutte le gare corse in tutte le classi: da 46102 km a 46523 km, la differenza dovuta al calcolo delle gare interrotte e poi riprese.

“Ho vinto il campionato nell’anno in cui Rossi si ritira. E’ speciale. E’ stato un weekend difficile. Vedere le nove moto mondiali è stato davvero emozionante. E’ da Valentino che ho cominciato a vedere la MotoGp. La sua moto è la prima che ho guardato“. Così il campione del Mondo della Motogp Quartararo al termine dell’ultima gara della stagione, quella dell’addio di Valentino Rossi. “Ho preso la sua moto quest’anno, ero molto nervoso. Volevo dare una bella immagine di me, ho cercato di fare le cose semplici e credo che alla fine il Mondiale l’abbiamo meritato“. (Pic/ Dire) 16:04 14-11-21