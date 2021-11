UK, concluso “The Red Dress Project”: abito simbolo di unità, ha viaggiato per 28 Paesi

10:48 – Il grande progetto globale intitolato “The Red Dress Project” avviato nel 2009 dall’artista britannica Kirstie Macleod si è concluso con la realizzazione di uno splendido abito. Il progetto è stato finanziato dal British Council e prevedeva la realizzazione di un vestito che unisse le culture mondiali. Esposto nelle gallerie più illustri del Mondo, l’abito ha viaggiato in 28 Paesi ed è passato sotto le mani di più di 240 artigiani, che hanno realizzato, un po’ per volta, gli splendidi ricami sul tessuto, rendendo così l’abito unico nel suo genere. Durante la lavorazione, sono stati realizzati dei video che saranno montati in un documentario, che racconti le donne, il loro lavoro, un modo per esprimersi e condividere le loro storie. Tra le ricamatrici, emergono i rifugiati di Palestina, Kosovo, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, persone in Sud Africa, Kenya, Giappone, Parigi, Svezia e Perù e molti altri. Dei 240 artigiani solo 4 erano uomini, che hanno dimostrato la loro bravura tecnica espressiva attraverso ago e filo, rappresentando così l’unità del “The Red Dress Project”. (cit. BBC)

SM