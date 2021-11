UK, Scozia: isola di Eigg usa solo energie da fonti rinnovabili dal 2008, prima al Mondo

11:07 – Mentre i leader mondiali lottano per trovare un accordo per cercare di risolvere, o almeno limitare, i danni ambientali causati dall’uomo, una piccola isola in Scozia vive interamente con energie rinnovabili. Dal 2008 la piccola isola di Eigg, situata a Nord-Ovest della Scozia, nell’Oceano Atlantico, si affida a fonti di energia rinnovabile, quali vento, acqua e sole, per soddisfare il fabbisogno energetico dei suoi abitanti. L’isola di Eigg ha una superficie di appena 30.5 km², i primi insediamenti umani risalgono al Mesolitico, circa 10.000 anni fa, ed ora ha una popolazione di meno di 100 abitanti. Sull’isola sono state costruite poche case, quindi il territorio è quasi del tutto incontaminato. Eigg è definita lo “smeraldo delle Ebridi Interne”, per i suoi paesaggi, la fauna e la straordinaria tranquillità. L’isola verte la sua economia sul turismo, l’agricoltura, i servizi pubblici, l’edilizia e le industrie creative. Oggi l’isola ha aumentato il numero di visitatori e turisti grazie alla sua conversione GREEN dell’energia. (cit. BBC)

SM