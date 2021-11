Vaccini, cosa sono e falsi miti

Riportiamo qui sotto, fedelmente, le informazioni sui vaccini ed i dati ricavati da quanto diffuso dalla massima autorità istituzione in materia di sanità del nostro Paese l’Istituto Superiore di Sanità. Quanto trascritto e molto di più può essere facilmente ritrovato sulla pagina ufficiale dell’ISS (https://www.iss.it/).

Il vaccino è un farmaco che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi, deputati a combattere i microrganismi causa di malattia. In pratica, quando ci vacciniamo, il nostro corpo reagisce come se stesse affrontando un’infezione, senza tuttavia averla contratta. La vaccinazione lo rende cioè capace di riconoscere, attraverso lo sviluppo della memoria immunologica, l’agente estraneo contro cui il vaccino è diretto e di innescare una risposta immune. Molto più velocemente di quanto avverrebbe in risposta a una infezione naturale in una persona che non abbia precedentemente contratto la malattia.

Da cosa ci hanno salvato

Va ricordato che i vaccini hanno sconfitto malattie terribili, come il vaiolo e il tetano neonatale, e ne hanno reso rare molte altre, come la difterite e la polio. Quest’ultima, ad esempio, ha visto diminuire il numero di casi nel mondo da 350.000 nel 1988 a 33 nel 2018 (l’Italia e la Regione europea dell’OMS sono oramai polio free), e anche la mortalità per morbillo è stata drasticamente ridotta: dai 550.000 morti nel 2000 ai circa 90.000 nel 2016, ben l’84% in meno. A livello globale, è stato stimato che le vaccinazioni prevengono ogni anno fino a 3 milioni di decessi (7.000 al giorno).

È falso che: i vaccini possono indebolire il sistema immunitario e portare alla comparsa di malattie autoimmuni.

La nostra capacità di rispondere agli antigeni si sviluppa prima ancora della nascita e il sistema immunitario di un neonato è perfettamente capace di rispondere ogni giorno a migliaia di antigeni, molti di più di quelli contenuti nei vaccini. Alcuni studi che lo provano sono sul sito VaccinarSì

È falso che: i vaccini contengono sostanze tossiche e pericolose come Mercurio, Formaldeide, Alluminio.

Nessuno dei vaccini commercializzati in Europa contiene da diversi anni derivati del mercurio, di cui peraltro non è mai stata dimostrata la pericolosità nelle quantità e nelle forme contenute nei vaccini. Le quantità di formaldeide, alluminio e altre sostanze sono minime e tali da non causare alcun danno alla salute.

È falso che: i vaccini, in particolare quello contro Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR), causano l’autismo.

Dai numerosi studi effettuati non emerge alcuna correlazione tra il vaccino MPR e l’autismo. Lo studio erroneamente citato a sostegno di questo presunto legame, pubblicato su Lancet, è stato infatti ritirato dalla rivista perché dimostrato fraudolento e l’autore è stato, inoltre, radiato dall’albo dei medici del Regno Unito.

È falso che: a causa del decreto sull’obbligo aumentano i vaccini somministrati ai bimbi nel primo anno di vita.

Il Decreto non modifica il calendario vaccinale, cosicché i vaccini, le dosi e gli intervalli tra le dosi rimangono gli stessi. I genitori che negli anni passati hanno fatto fare ai figli sia quelle obbligatorie che le raccomandate al momento del loro ingresso a scuola li hanno protetti con gli stessi 10 vaccini previste dalla legge dell’obbligo e dagli altri raccomandati.

È falso che: esistono degli esami che possono predire eventuali effetti collaterali dei vaccini.

Non esiste nessun test in grado di predire gli effetti collaterali dei vaccini.

È vero che: l’attuale riduzione delle coperture vaccinali ha provocato la recrudescenza di alcune malattie come il Morbillo, e potrebbe portare al ritorno di patologie ormai assenti dal nostro paese, come la Polio o la Difterite, ma non ancora debellate dal resto del mondo.

È vero che: il Morbillo può essere causa di gravi complicanze e danneggiare temporaneamente le difese immunitarie. Tutto ciò può essere prevenuto dal vaccino.

È vero che: la sicurezza dei vaccini è documentata da milioni di dosi somministrate, dalla costante attività di sorveglianza dei possibili eventi avversi e dagli studi di sicurezza che vengono effettuati sia prima dell’autorizzazione che dopo l’immissione in commercio di ogni vaccino. Gli effetti collaterali gravi da vaccino hanno una frequenza estremamente più bassa di quelli delle malattie da cui proteggono.

È vero che: l’Italia è uno dei Paesi dove il Morbillo è ancora endemico ed è uno dei paesi europei con la più alta incidenza di casi in Europa.

È vero che: la malattia impegna il sistema immunitario molto di più della corrispondente vaccinazione. Inoltre nella composizione dei vaccini attuali gli antigeni presenti sono molti meno rispetto a quelli che venivano somministrati trenta anni fa.

