A Locri tutti i bambini nel mondo. Mostra di pittura e fotografia alla Fondazione Zappia

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Assessorato alle pari opportunità invita artisti e fotografi alla mostra di pittura e fotografia: “Tutti i bambini nel mondo”, alla Fondazione Zappia con il patrocinio patrocinato Unicef Italia/ per ogni bambino

L’Assessorato alle Politiche sociali e pari opportunità e la Fondazione Zappia organizzano, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” il 20, 21 e 22 novembre, una mostra di pittura e fotografia dal tema “Tutti i bambini nel mondo” con il patrocinio Unicef Italia/ per ogni bambino. L’evento che vedrà la collaborazione e la partecipazione di artisti, scultori e fotografi, vuole sottolineare, attraverso l’arte, l’importanza di “essere bambini” e l’importanza dei loro diritti. Si richiameranno i temi: “Perché i diritti dei bambini sono inviolabili in ogni angolo della terra”, e il diritto dei bambini di esprimere la propria opinione.

Un evento voluto dall’assessore alle politiche sociali Domenica Bumbaca ed ideato dall’artista Tiziana Zimbalatti sensibile al mondo dell’infanzia e dell’integrazione con la collaborazione della Fondazione Zappia che con il suo presidente Antonio La Rosa ospiterà l’evento. Particolare ringraziamento alla presidente di Unicef Italia – per ogni bambino Carmela Pace per aver patrocinato questo evento e al presidente del Comitato provinciale Unicef Reggio Calabria, dottoressa Alessandra Tavella, dimostrando interesse verso questa kermesse che vuole richiamare il “diritto ad essere bambino”. La mostra vedrà la partecipazione e la visita delle scuole del territorio.

Il programma prevede: BENEDIZIONE mostra

20 novembre ore 16 INAGURAZIONE CON INTERVENTI.

A seguire VISITA OSPITI MOSTRA.

21 NOVEMBRE dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 VISITA OSPITI MOSTRA

22 e 23 NOVEMBRE dalle ore 9 alle 12 VISITA SCUOLE MOSTRA e l’Albero dei diritti