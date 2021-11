CNA partner di ICE Agenzia alla collettiva “Italian Interiors – The Art of Italian Design” a Downtown Design Dubai

Con la partecipazione a Downtown Design Dubai, che si è chiusa venerdì 12 novembre, si è completata la missione nel Golfo Persico di CNA che ha portato, prima, dal 7 novembre le imprese del Progetto “Breakfast Made in Italy” sia a Dubai che a Doha.

Dall’8 novembre presso il “Design District” di Dubai si sono poi aperte le porte di Downtown Design che ha visto una rilevante partecipazione di aziende italiane e tra queste quelle di CNA.

“Le oltre 50 imprese italiane partecipanti alla fiera, 32 delle quali nell’ambito della collettiva di ICE Agenzia che vede anche CNA partner, hanno contribuito a qualificare ulteriormente il salone che già si posiziona ad un alto livello” ha dichiarato Roberta Datteri, Vicepresidente Nazionale CNA con delega all’internazionalizzazione presente a Dubai. “Abbiamo registrato un interessante e qualificato afflusso di visitatori dall’area MENASA e anche grazie al lavoro che ICE Agenzia ha svolto, per promuovere la partecipazione delle imprese italiane verso operatori dei Paesi dell’area, alle nostre imprese è stato messo a disposizione un ulteriore supporto che si è potuto constatare in maniera tangibile” ha continuato Datteri.

La Downtown Design, giunta alla sua ottava edizione, si è svolta come di consueto nel “Design District” (http://www.dubaidesigndistrict.com/), zona urbana di Dubai dedicata alle nuove tendenze internazionali del settore, che sta diventando il vero hub del settore negli EAU.

“Indubbiamente il target di riferimento è alto e vede una composizione articolata di visitatori passando da buyer ad architetti, ma anche progettisti e interior designer” specifica Antonio Franceschini, Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA.

L’edizione 2021 della fiera, si è svolta al centro della Dubai Design Week, a poche settimane dal lancio dell’Expo beneficiando della presenza di nuovi visitatori internazionali in cerca di opportunità commerciali. Ulteriore conferma sulla qualità dei visitatori viene da Luca Peppoloni, Presidente Nazionale CNA Lavorazione artistica dei metalli, anch’egli presente a DDD, che evidenzia un alto livello di cultura del prodotto da parte degli operatori commerciali e come questi cerchino dalle imprese italiane un valore aggiunto in termini di creatività e qualità.

“CNA è particolarmente presente nella regione – illustra Franceschini – oltre a queste manifestazioni abbiamo anche supportato, sempre grazie al contributo di ICE Agenzia, la partecipazione di imprese italiane al Middle East Watch & Jewellery Show di Sharjah e stiamo lavorando ad un inteso programma di attività anche per il 2022”.