COP26. Sala (Milano): Stanno guardando al lungo termine, ma il problema è oggi

‘Dare priorità a riforma trasporto pubblico e case popolari’

DIRE) Milano, 15 Nov. – “C’è una cosa su cui chi protesta ha ragione, ossia non si può continuare guardare al lungo termine perché il problema è oggi”. Il fatto è che “per arrivare al 2050 bisogna sapere cosa si fa prima”, quindi quindi ho un po’ la sensazione che dietro ci sia la difficoltà di affrontare la spinosa questione del subito”. Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ai microfoni di Radio Popolare non appare molto soddisfatto dei lavori della Cop26: quello che infastidisce maggiormente il sindaco è la poca attenzione sul futuro prossimo condita da un tentativo apparente di ‘buttare la palla più in là’. Invece, secondo Sala, vanno subito innescate delle battaglie “anche simboliche” tra quelle perseguite dai sindaci. “Io vedrei due cose importanti: un piano aggressivo sulla modifica del trasporto pubblico e di tutta l’edilizia pubblica”, suggerisce. D’altronde, come precisa il sindaco milanese, per quanto riguarda gli alloggi questo “è il momento in cui la tecnologia permette interventi significativi con impatti minimi per gli inquilini”. (Nim/ Dire) 13:27 15-11-2