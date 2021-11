Etiopia. Noury (Amnesty International): evitare nuovo Afghanistan, le donne soffrono

(DIRE) Roma, 15 Nov. – Evitare assolutamente” nuovi Afghanistan, a esempio in Etiopia, dove “da un anno assistiamo un conflitto dove sia da una parte che dall’altra, sono le donne a essere le prime vittime”. Così all’agenzia Dire il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. L’occasione è stata la ‘Partita della parità e del rispetto’ un’iniziativa organizzata oggi a Roma che ha visto la presenza anche di tre giovani calciatrici afghane, native di Herat e giunte in Italia, a Firenze, nell’ambito dei voli di evacuazione dal Paese asiatico organizzati di concerto dai ministeri di Affari esteri e cooperazione internazionale e Difesa. Sollecitato sulla situazione in Etiopia a pochi giorni dalla pubblicazione di un rapporto di Amnesty su violenze condotte da militanti del Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf), che segue di alcuni mesi un documento della ong sulle violenze dell’esercito regolare etiope, Noury ha detto che “la comunità internazionale deve osservare e monitorare con attenzione cosa sta avvenendo, facendo scattare anche meccanismi di giustizia internazionale dove necessario”. Un ruolo importante “deve giocarlo anche l’Unione Africana”, ha aggiunto Noury. (Bri/ Dire) 12:39 15-11-21