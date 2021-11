Istigavano alla disobbedienza su Telegram. Operazione contro No Vax e No Green Pass più radicali: 17 perquisizioni

08.00 – Parte da Torino l’ operazione “Basta Dittatura”, ancora in corso da questa mattina all’alba, portata a termine unitamente dai reparti della DIGOS e della Polizia Postale, che ha visto gli agenti dei due corpi di Polizia di Stato impegnati in 17 diverse perquisizioni in differenti città italiane. Monitorati “h 24”, dalle Forze dell’Ordine, gli attivisti No Vax e No Green Pass più radicali. Pare che tramite l’utilizzo di un canale del social network Telegram (Basta Dittatura) istigassero a delinquere e a disobbedire alle leggi dello Repubblica Italiana. L’operazione è stata svolta a termine delle indagini svolte sotto la direzione dei magistrati specializzati della Procura della Repubblica di Torino, gruppo terrorismo ed eversione. Il canale Telegram in questione anche in passato era stato attenzionato dalla Polizia.

