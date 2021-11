L’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua premiato ad Agrigento per il Concorso Internazionale ‘Uno nessuno e centomila’

La scuola Galluppi-Collodi-Bevacqua diretta dal Dott. Carlo Milidone è stata premiata per il quarto anno consecutivo per la reinterpretazione di una novella di Luigi Pirandello: “Acqua e lì”.

La narrazione si svolge in un piccolo borgo, dove i paesani di Rocca Superiore e Rocca Inferiore, vengono colpiti da un improvviso e strano malessere in seguito ad una “frittolata”.

Il lavoro dei ragazzi dell’Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria rappresenta una realtà scandagliata in modo trasparente come l’acqua e offre più spunti di riflessione sulla nostra attualità.

Lodi dunque alle professoresse Alessandra Calabrò e Aurora Malara che si impegnano di anno in anno per dar vita ad una nuova opera da presentare al concorso internazionale e fanno sì che i talentuosi allievi interpretino le novelle pirandelliane in chiave sempre più attuale.