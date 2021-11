(DIRE) Roma, 15 Nov. – “Cancellata in Legge di Bilancio l’odiosa supertassa sulle cartelle esattoriali, dal 2022 niente più aggio e costi aggiuntivi che gravavano per un miliardo di euro sui cittadini raggiunti da una cartella esattoriale. Bene, è il primo passo per rivedere l’intero sistema e aiutare famiglie e imprese colpite dalla crisi Covid. Avanti così”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Com/Vid/ Dire) 12:07 15-11-21