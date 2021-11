UK, Inghilterra: avvistato per la prima volta tricheco femmina sulle coste del Northumberland

21:38 – Quest’anno gli animali marini hanno avuto strani comportamenti, tali da portare ad avvistamenti insoliti, come il pinguino Adelia avvistato qualche giorno fa in Nuova Zelanda, approfondimento qui. Anche in Inghilterra è stato visto un animale anomalo: sulle coste del Northumberland, pe la prima volta è stato avvistato un tricheco femmina con delle ferite sulle pinne anteriori. Il primo avvistamento dell’esemplare è avvenuto nei Paesi Bassi, e secondo gli esperti sta rifornendo le sue scorte di grasso, prima di raggiungere le acque più fredde. Dato il lungo viaggio, è altamente probabile che il tricheco abbia deciso di riposare qualche tempo sulle coste del Northumberland e in seguito riprende il suo viaggio verso Nord. Gli esperti raccomandano, in caso di ulteriori avvistamenti, di non avvicinarsi a meno di 100 metri dall’esemplare per evitare di disturbalo. (cit. BBC)

SM