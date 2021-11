Caltanissetta. La Squadra Mobile e le unità cinofile sequestrano droga pronta per essere venduta, 2 denunciati

Da un immobile situato nel centro storico di Caltanissetta era stato segnalato un inconsueto via vai di persone

La squadra mobile ha denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da un immobile situato del centro storico di Caltanissetta era stato segnalato un inconsueto via vai di persone. Gli agenti hanno prima riscontrato quanto segnalato dai residenti e poi predisposto un servizio specifico. La perquisizione dell’immobile ha consentito agli agenti coadiuvati dai cani Maui e Sky dell’unità cinofila della Polizia di Stato della Questura di Catania di trovare diverse dosi di hashish nascoste in due abitazioni dello stabile. Entrambi i residenti, presunti spacciatori, sono stati denunciati in stato di libertà in quanto trovati in possesso di numerose dosi di hashish pronte per essere vendute. La droga al termine delle fasi processuali verrà distrutta così come prevede la legge in vigore.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Caltanissetta/articolo/794619369f7b25eb035889017