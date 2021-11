Coronavirus, Irlanda: casi in aumento, nuove restrizioni in arrivo per pub e discoteche

20:12 – La Repubblica d’Irlanda, dato il nuovo aumento dei casi di contagio, ha deciso di ripristinare alcune restrizioni per limitare la diffusione del Coronavirus. Il Primo Ministro irlandese è altamente preoccupato per l’avvento di questa nuova diversa “quarta ondata”, sebbene sia diversa grazie al programma di vaccinazione attuato. Le autorità locali hanno così deciso che da Giovedì 18 Novembre 2021 a mezzanotte i bar, i ristoranti e le discoteche dovranno chiudere in anticipo e ritornerà il lavoro da casa, tranne per quei lavori cui presenza sia assolutamente necessaria. All’ingresso di cinema e teatri sarà obbligatorio mostrare un green pass valido, tuttavia non sarà necessario per l’ingresso in palestre e parrucchieri. Le nuove restrizioni ne periodo pre-natalizio, secondo le autorità, sacrificheranno nuovamente i locali notturni, dopo le riaperture avvenute nel mese di Ottobre, come si evince dagli articoli precedenti. (cit. BBC)

