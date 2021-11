Noto (Sr). Estorsioni: coppia di anziani ricattata da 22enne, arrestato

Comando Provinciale di Siracusa – Noto (Sr) , 16/11/2021 11:10

I Carabinieri della Stazione di Noto (Sr) hanno eseguito un ordine di carcerazione per estorsione a carico di un giovane 22enne. I Carabinieri hanno rintracciato il giovane e dato esecuzione al provvedimento della Procura di Siracusa che dispone a suo carico la detenzione per 4 anni e 8 mesi per una estorsione commessa nel 2019 in danno di una coppia di anziani di Noto (Sr). L’indagine fu portata a termine dai militari della locale Stazione permettendo all’Autorità Giudiziaria aretusea di avere un quadro indiziario tale da rinviare a giudizio e condannare il giovane per estorsione. Espletate le formalità l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/estorsioni-coppia-di-anziani-ricattata-da-22enne-arrestato