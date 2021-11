Pesaro-Urbino, scontro tra un mezzo pesante e due auto sulla A14

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 17:00 per un incidente stradale avvenuto al Km 180 dell’autostrada A14 in direzione nord che ha coinvolto un mezzo pesante e due auto. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno estratto una persona che era rimasta incastrata nella propria vettura e l’hanno poi affidata al personale del 118 per le successive cure. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza gli automezzi coinvolti e l’area dell’incidente. Sul posto presente il personale della Polizia Autostradale e della Società Autostrade.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76189