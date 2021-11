(DIRE) Roma, 16 Nov. – Una tubatura interrata si è rotta allagando il manto stradale. È successo ieri sera, verso le 22.30 circa, su via Ardeatina, dal civico 321C al civico 323. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Il guasto ha rovinato il manto stradale. Il traffico, in direzione centro, è stato così deviato provocando lunghe code questa mattina. (Edr/ Dire) 09:33 16-11-21